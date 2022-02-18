Чотири перевірені способи набратися сил і натхнення

Для тих, хто з головою занурений у свою справу, ми підготували кілька рекомендацій, як відновити сили та отримати натхнення.

Експерти назвали декілька корисних методів, які допоможуть почуватися бадьорими, пише vigbo.

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Більше руху. Фізична активність прискорить метаболізм, підніме настрій та допоможе міцніше спати. Фахівці кажуть, що на вправи варто відводити щонайменше 150 хвилин на тиждень. До того ж 10-хвилинна ходьба вгору-вниз сходами може наповнити енергією краще за 50 мг кофеїну.

Порядок на робочому місці. Порядок навколо себе допомагає навести лад всередині: у своїх думках та планах. Не важливо, чи працюєте ви вдома або в офісі, вас має оточувати атмосфера, яка налаштовує на робочий лад.

Ставте правильні цілі та нікому не розповідайте про них. Може, у вас є відносні цілі: я хочу бути кращим за Сашка. А може об'єктивні: хочу отримати найвищий бал на тестуванні. Але якщо хочете збільшити рівень енергії, то в голові має залишитись одна мета: стати кращими.

Розваги. Важливо у вихідні відпочивати, приділяти увагу розвагам. Це додасть сили протягом усього робочого тижня.

Перевірені способи набратися сил і натхнення

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