Як привабливість впливає на імунітет: цікаве дослідження

Американські науковці виявили кореляцію між зовнішньою привабливістю та імунітетом. Розповідаємо, до якого висновку їм вдалося дійти завдяки дослідженню.

Дані нового спостереження опубліковані у журналі Proceedings of the Royal Society B. У них розповідається про безпосередній зв'язок між привабливістю людини та її імунітетом.

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Дослідники провели онлайн-експеримент за участю 492 добровольців. Усім їм показували портрети 159 реальних людей і просили оцінити їхню привабливість. На портретах людей був нейтральний вираз обличчя. Також ніхто не мав косметики.

Ті, чиї фото показували учасникам експерименту, пройшли медичне обстеження, що вказує на стан імунітету. Аналізуючи дані, вчені виявили, що люди, які здавалися більшості найпривабливішими, мають міцнішу імунну систему.

Учені припускають, що такі результати пов'язані з тим, що люди біологічно запрограмовані на пошук більш здорового партнера. Тож людина з міцним імунітетом і здоровим зовнішнім виглядом здається привабливішою у порівнянні з іншими.

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