Burger King пропонує обміняти фотографії колишніх на бургер у День Валентина

Популярна у світі мережа ресторанів швидкого харчування Burger King влаштовує цікаву акцію, в якій ти можеш обміняти фотографію своєї колишньої на великий бургер Whoppe. Про це повідомляється в Twitter компанії.

У той час, коли більшість ресторанів у День Святого Валентина зближують пари, в Burger King вирішили вчинити навпаки. У компанії вважають, що покинуті коханці обмінюватимуть фотографії на бургер з метою забути минуле.

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Промоакція буде доступна лише 14 лютого в деяких містах Америки. За умовою акції, клієнт повинен принести фотографію свого колишнього і обміняти її на флагманський бургер компанії. Відзначається, що в Нью-Йорку гості також зможуть обміняти бургер і на інші предмети, пов'язані з колишніми. Наприклад, листи або предмети одягу.

Проведення акції пов'язано зі стартом прокату фільму "Хижі Птахи" з Марго Роббі в ролі Харлі Квінн. За сюжетом фільму, Харлі намагається впоратися з наслідками розриву відносин з Джокером.

Кому потрібен Джокер у цей День Святого Валентина, коли у тебе може бути Король? – йдеться в прес-релізі.

#birdsofprey is out in theaters and looks like Harley Quinn’s got something to say... “who needs the Joker when you can have the King” pic.twitter.com/ePm5ryZp94 — Burger King (@BurgerKing) February 6, 2020

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