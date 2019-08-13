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Блогерка перехитрила шантажиста, який роздобув її голе фото

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Блогерка Лейла Стед - фото 1
Блогерка Лейла Стед / instagram

Блогерка Лейла Стед перехитрила шахрая, який шантажував її інтимним фото. Про це сама жінка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Лейла Стед поділилася з підписниками неприємною історією. Жінка розповіла про те, що стала об'єктом шантажу через своє фото топлес. Щоб перехитрити шахрая, блогерка сама опублікувала пікантне фото на своїй сторінці.

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Будучи матір'ю-одиначкою дівчина познайомилася у мережі з симпатичним неодруженим батьком на ім'я Вінсент. Пара довго листувалася, а коли жінці здалося, що у нього серйозні наміри, відіслала на його прохання своє пікантне фото.

Чоловік виявився шахраєм, він використовував фото чужої людини, щоб виманити знімок і почати шантаж. Щоб обеззброїти шантажиста, Стед опублікувала пікантний знімок разом з усією історією в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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