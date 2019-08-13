Сексуальна гравець у покер заінтригувала гарячим фото (18+)

Популярна модель та гравець у покер Сара Андервуд продовжує зваблювати своїх прихильників у мережі. Цього разу білявка заінтригувала ефектним фото у крихітному бікіні.

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця фанатів не лише чарівною усмішкою та харизмою. Дівчина без комплексів не соромиться демонструвати ефектні форми, тому не дивно, що за її сторінкою в соцмережі Instagram стежать більш як 9 мільйонів осіб.

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Нещодавно Сара поділилась новиною про новий проєкт, над яким вона працювала, а саме пресет - набір фільтрів для фото в мережі. Його красуня продемонструвала на власному ефектному фото, яке і без обробки змушує затримати погляд, адже на ньому білявка позує на фоні водоспаду у крихітному купальнику.

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