Як виглядає найнеочікуваніший вживаний автомобіль із Польщі, який оцінить кожен автофан

Серед численних оголошень про продаж б/у авто в Польщі був знайдений ексклюзив, який може зацікавити чи не кожного автолюбителя. У Варшаві на продаж виставили одну з найбільш легендарних машин XX століття, причому – за привабливі гроші.

Йдеться про Chevrolet Corvette C3 1979 року випуску, який пропонується за ціною нового бюджетного седана. Автомобіль оцінений у 9800 євро, що при середній ринковій ціні спорткара у 20 тисяч євро є досить привабливою пропозицією.

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В оголошенні зазначається, що Corvette C3 перебуває в хорошому стані, двигун і трансмісія були відремонтовані, гальма працюють відмінно. Втім, деякі роботи над машиною все ж потрібно провести: довести до пуття інтер'єр і зробити точкове фарбування кузова.

Зазначений пробіг спорткара – 3000 км, але, судячи з потертого салону, мається на увазі не оригінальний пробіг, а той, який машина наїздила вже після капремонту.

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