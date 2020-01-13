Ford опублікував ефектне відео, який демонструє можливості Bronco 2021

Підтвердилися чутки про те, що компанія Ford збирається відродити колишню модель Bronco, яка випускалася з 1966 по 1996 рік, і це після 25-річної перерви. Адже немає кращих доказів, ніж те, що новий позашляховик вже випробовують на міцність в екстремальних умовах.

Так, навесні 2021 року буде представлене нове покоління Bronco – легендарного позашляховика минулого століття. Щоправда, поки не зрозуміло, яку версію Ford покаже першою: велику чи зменшену, хоча не виключається ймовірність того, що обидві прем'єри пройдуть разом.

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Поки шанувальники чекають прем'єру моделі, наші інженери невпинно трудяться, щоб виправдати очікування кожного, – йдеться в повідомленні компанії.

Ford Bronco 1966

Уже відомо, що серійну версію автомобіля шостого покоління побудують на базі середньорозмірного пікапа Ranger. Новинка буде пропонуватися як з дводверним, так і з чотиридверним кузовом. За попередньою інформацією, частина кузовних панелей буде виготовлена з алюмінію, причому деякі з них можна буде знімати, ось тільки поки неясно, для чого це реалізовано.

Під капотом, швидше за все, виявиться 2,3-літровий бензиновий турбомотор EcoBoost потужністю 270 к.с. який буде працювати з автоматичною трансмісією. Є припущення, що в гамі також буде присутній бензиновий мотор з віддачею, що перевищує 325 к.с. До речі, на дизель розраховувати не варто.

Орієнтовна вартість Ford Bronco – 30-40 тисяч доларів, що на рівні конкурентів. Наприклад, Jeep Wrangler у США коштує від 28 295 доларів, а Toyota 4Runner – від 36 020 доларів. Ну а поки Ford опублікував відео, в якому Bronco шостого покоління розсікає по місцевості зі складним рельєфом, прекрасно з ним справляючись.

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