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Нацвідбір на Євробачення Ліга Європи

Хлопчик випадково потрапив на командне фото Арсеналу

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Хлопчик випадково потрапив на командне фото Арсеналу - фото 1

Перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи між "Арсеналом" і "Олімпіакосом" трапився кумедний епізод. Гравці лондонського клубу зробили спільне фото з одним із хлопчиків, який виводив футболістів на поле.

Хлопчик, який виводив гравців на полі, розгубився і не знав, куди йому йти, коли інші діти пішли з поля. І футболісти "Арсеналу" покликали хлопчика до себе. У підсумку на командному фото гравці лондонського клубу позували разом з ним.

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Сама гра завершилася 1:0 на користь команди Арсеналу. Єдиний гол забив французький форвард Олександр Ляказетт. Гра у відповідь відбудеться через тиждень у Лондоні.

Хлопчик випадково потрапив на командне фото Арсеналу - фото 387385

Хлопчик випадково потрапив на командне фото Арсеналу - фото 387386

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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