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Карантин Коронавірус

Мережа KFC прибрала з обігу рекламу, де облизують пальці: відео

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Реклама KFC - фото 1
Реклама KFC / Twitter

Через пандемію коронавірусу популярній мережі швидкого харчування KFC довелося тимчасово зупинити рекламну кампанію з використанням кадрів, які багато жителів Англії, Уельсу, Шотландії та Ірландії визнали "негігієнічними".

Рекламна кампанія KFC почалася два тижні тому. А скандал розгорівся через ролик, в якому хвилину показують людей, які облизуються пальці, а паралельно грає класична музика Фридерика Шопена.

І ще: У KFC почали робити серветки з чеків і постерів та пакетів

Багато з тих, хто звернувся зі скаргою на рекламу KFC в Управління з рекламних стандартів Великобританії, порахували її "безвідповідальною", і звинуватили мережу в заохоченні поширення коронавірусу.

Присоромили міжнародну корпорацію і в соцмережах. "КFC, ви повинні подумати над тим, щоб прибрати свої рекламні плакати, на яких люди облизують свої пальці, як, наприклад, в метро. Не добре облизувати свої пальці під час пандемії коронавірусу", – написали в Twitter.

Інші ж запропонували ідеальний варіант захисту і курочки, і власних пальців – альтернатива презервативів для пальців.

Так, під тиском громадськості фастфуд перестав використовувати рекламу з облизування пальців через пандемію, визнавши її несвоєчасною.

Читайте також: KFC і Crocs випустили взуття зі смаженою курочкою, яке ще й пахне

Джерело: thedrum
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