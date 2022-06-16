Mercedes випустила рекламу, зняту у корпусі Київського національного університету

Mercedes показала рекламу, зняту в Києві / кадр з відео

Mercedes випустила промо свого електричного седана EQE 350+. Ролик був знятий у Києві ще до початку повномасштабної російсько-української війни.

Так, знімальним майданчиком для реклами електрокара Mercedes EQE 350+ став корпус Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, що розташований на вулиці Юрія Іллєнка у Києві.

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Над відео працювали німецький продакшн Tempomedia Production Company та українська студія Limelite, яка долучилася до проєкту уже в українській столиці.

Відзняті кадри презентують не лише седан EQE 350+, але й інновації, які впроваджує компанія.

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