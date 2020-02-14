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Mercedes представили свій перший швидкісний катер

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Tirranna AMG Edition - фото 1
Tirranna AMG Edition / motor1

Компанія Mercedes-AMG, спільно з суднобудівною компанією Cigarette Racing, в рамках міжнародної виставки яхт в Маямі презентувала швидкісний катер Tirranna AMG Edition.

Дизайн нового катера виконаний в стилі позашляховика G-Class.

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Tirranna AMG Edition отримав шість компресорних 4,6-літрових двигунів V8 Mercury Racing потужністю 450 кінських сил кожен (в сумі 2700 кінських сил). Катер зможе розвивати швидкість до 270 км/год.

Варто відзначити, що при створенні інтер'єру катера використовувалися термостійкі і світлопоглинальні матеріали. Приладова панель складається з декількох цифрових дисплеїв. Також на борту є диван, ліжко, холодильник, душова і 5200-ватна аудіосистема з 29 динаміками.

Mercedes представили свій перший швидкісний катер - фото 386069

Mercedes представили свій перший швидкісний катер - фото 386070

Mercedes представили свій перший швидкісний катер - фото 386071

Mercedes представили свій перший швидкісний катер - фото 386072

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Джерело: motor1
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