Mercedes S-Class W223 зняли у процесі виробництва на заводі

Компанія Mercedes-Benz працює над новим поколінням свого флагмана, S-Class W223. Нещодавно в стінах заводу фотошпигунці вдалося зняти новинку живцем.

Фото Mercedes-Benz S-Class W223 опублікували в соцмережі Instagram. На ньому автомобіль зображений з переднього ракурсу, завдяки чому можна зробити деякі висновки щодо оформлення майбутнього седана.

І ще: General Motors анонсувала новий Hummer вперше за 10 років

Одним з найбільш примітних елементів наступного S-Class стане нова решітка радіатора, вона буде більш закругленою з боків і з яскраво вираженими хромованими смугами. Крім того, седан отримає іншу оптику, а також новий передній бампер. Таке оформлення передньої частини, до речі, буде і в оновленого Mercedes-Benz E-Class W213.

Серед інших змін – нові бічні дзеркала, "втоплені" в кузов дверні ручки з хромованою обробкою і характерна "поясна" лінія.

Читайте також: На трасі Київ-Чоп копи влаштували "голлівудську" погоню за п'яним водієм: відео