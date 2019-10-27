Так виглядає найрозкішніший Mercedes G-class

Божевільний Mercedes G500 4 × 4² перетворили на грізний бронеавтомобіль для найвимогливіших покупців.

Броньований Mercedes G-class, який отримав ім'я Gruma ENOK P1, створений компанією Armoured Car Systems. Схожі автомобілі, до речі, використовує німецька армія.

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Капсула салону захищена сталевими пластинами, а скло тепер куленепробивне. Крім того, броньований позашляховик отримав безпрокольні шини. У даху з'явився отвір для кулемета. Навіть уявити собі не можемо, навіщо це цивільному автомобілю!

Під капотом – стандартний двічі турбований 4-літровий двигун потужністю 416 к.с. На місці залишився і розкішний інтер'єр, оброблений шкірою і карбоновими панелями. Хіба дверні карти після броньованих модифікацій виглядають дещо простіше.

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