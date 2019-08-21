На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Mercedes-Benz зізналася, що стежила за покупцями: у чому причина скандалу
-
- 10
Більшість власників смартфонів давно не дивуються можливості гаджетів відстежувати своє місце розташування. Але як з'ясувалося, незабаром звикати до такого стану речей доведеться і покупцям автомобілів.
У Британії розгорівся скандал навколо Mercedes-Benz: іменитого виробника викрили у використанні під'єднуваних трекерів, за допомогою яких можна стежити за клієнтами люксового бренду.
І ще: З'явився новий тизер першого кросовера Aston Martin
Трекери розташування встановлені в більшості європейських автомобілів для виклику екстреної допомоги в разі аварії або викрадення. Але, згідно з журналістським розслідуванням британського видання The Sun, Mercedes-Benz застосовувала таке обладнання у власних цілях – для пошуку неплатників по автокредитах. Представники компанії визнали, що використовували "аварійні маячки" для відстеження пересувань боржників. За словами прес-служби компанії, свою згоду на обробку геоданих покупці давали при оформленні покупки.
Процес повернення майна використовується в деяких виняткових випадках і тільки в якості останнього засобу, коли клієнти відмовляються від сплати боргу або порушують умови фінансової угоди та багаторазово ігнорують запити на повернення їх автомобілів. Ми також хочемо відзначити, що це не означає постійне стеження, – повідомив журналістам представник Mercedes-Benz.
Один з британських політиків, колишній міністр Великобританії Девід Девіс вже підняв питання про урядове розслідування подібної практики автовиробником. Стурбовані проблемою і правозахисники – на їхню думку, існує ризик нецільового використання або злому обладнання, що ставить під загрозу приватне життя власників автомобілів.
Системою eCall в обов'язковому порядку оснащуються всі нові машини в ЄС з березня 2018 року. Дані про місцеперебування транспортного засобу й інша інформація повинні передаватися в екстрені служби тільки в разі аварії або за запитом власника.
Читайте також: У Латвії відмовляться від популярного виду транспорту
-
18:52Ці продукти сприяють виведенню нікотину з організму
-
18:38Настя Каменських показала ідеальну фігуру в спокусливому бікіні: гаряче фото
-
18:17Mercedes-Benz зізналася, що стежила за покупцями: у чому причина скандалу
-
18:07Гороскоп на 22 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Улюблені українські пісні нашої Незалежності: добірка з 1991-2000
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:51Як йога та медитація впливають на мозок: цікаве дослідження
-
17:31Роналду vs Мессі: учені за допомогою формули визначили кращого футболіста
-
17:12В Англії продають аксесуари для ідеальних селфі з котами
-
16:52Якщо досвіду немає, немає нічого: Антоніо Бандерас дав відверте інтерв'ю Пенелопі Крус
-
16:30Бабуся на гіроскутері вийшла на новий рівень: мережу розвеселило відео із Запоріжжя
-
16:12Науковці назвали вагому причину прослуховувати аудіокниги
-
16:00ТОП 7 популярних міфів, у які ми досі віримо (а дарма)
-
15:56Redmi розкрила дату випуску Note 8 Pro з камерою на 64 Мп
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:44Це варто побачити: японці вигадали макарони для сну
-
15:33У Португалії забили найкурйозніший гол в історії футболу: відеофакт
-
15:15Учені спростували найпопулярніший міф про жінок
-
14:52Сексуальна русалонька? Ліндсей Лохан нагадала про себе фото на пляжі
-
14:32Канаду засипало снігом в кінці літа: фото здивували мережу
-
14:18Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім
-
14:00Які медичні довідки треба дитині до школи: список і зразки форм
-
13:51Рембо: Остання кров: Сталлоне показав новий тизер фільму
-
13:28Найкращі школи України за результатами ЗНО: рейтинг ТОП 10
-
13:17Матриця 4: культовий фільм з Кіану Рівзом повертається
-
18:00Улюблені українські пісні нашої Незалежності: добірка з 1991-2000
-
16:00ТОП 7 популярних міфів, у які ми досі віримо (а дарма)
-
13:28Найкращі школи України за результатами ЗНО: рейтинг ТОП 10
-
11:21Тіна Кароль виконає гімн України на Ході Гідності: відео репетиції
-
07:15Погода в Україні 21 серпня: де буде найспекотніше
- 20 серпня
-
22:25Якими є сексуальні вподобання різних знаків Зодіаку: Раки-вершниці та БДСМ-Скорпіони
-
19:00Як відсвяткувати Всесвітній день ліні: ТОП 5 ідей для байдикування
-
16:21Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
-
15:0520 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів
-
12:15Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
-
11:45Як живе наймолодше місто України, побудоване після аварії на ЧАЕС: фоторепортаж CNN
-
07:16Погода в Україні 20 серпня: на Заході можливі грози
- 19 серпня
-
22:15Секстинг: як поводитися та чому не слід надсилати інтимні фото відразу
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
- 18 серпня
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації
-
17:20Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:24Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
-
20:45Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені