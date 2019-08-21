Mercedes-Benz зізналася, що стежила за покупцями: у чому причина скандалу

Більшість власників смартфонів давно не дивуються можливості гаджетів відстежувати своє місце розташування. Але як з'ясувалося, незабаром звикати до такого стану речей доведеться і покупцям автомобілів.

У Британії розгорівся скандал навколо Mercedes-Benz: іменитого виробника викрили у використанні під'єднуваних трекерів, за допомогою яких можна стежити за клієнтами люксового бренду.

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Трекери розташування встановлені в більшості європейських автомобілів для виклику екстреної допомоги в разі аварії або викрадення. Але, згідно з журналістським розслідуванням британського видання The Sun, Mercedes-Benz застосовувала таке обладнання у власних цілях – для пошуку неплатників по автокредитах. Представники компанії визнали, що використовували "аварійні маячки" для відстеження пересувань боржників. За словами прес-служби компанії, свою згоду на обробку геоданих покупці давали при оформленні покупки.

Процес повернення майна використовується в деяких виняткових випадках і тільки в якості останнього засобу, коли клієнти відмовляються від сплати боргу або порушують умови фінансової угоди та багаторазово ігнорують запити на повернення їх автомобілів. Ми також хочемо відзначити, що це не означає постійне стеження, – повідомив журналістам представник Mercedes-Benz.

Компанія могла відслідковувати злісних неплатників кредитів

Один з британських політиків, колишній міністр Великобританії Девід Девіс вже підняв питання про урядове розслідування подібної практики автовиробником. Стурбовані проблемою і правозахисники – на їхню думку, існує ризик нецільового використання або злому обладнання, що ставить під загрозу приватне життя власників автомобілів.

Системою eCall в обов'язковому порядку оснащуються всі нові машини в ЄС з березня 2018 року. Дані про місцеперебування транспортного засобу й інша інформація повинні передаватися в екстрені служби тільки в разі аварії або за запитом власника.

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