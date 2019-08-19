У Латвії відмовляться від популярного виду транспорту

Рига збирається попрощатись з доволі поширеним видом транспорту, тому незабаром на вулицях міста не вдасться побачити тролейбуси.

Представник муніципального підприємства Rīgas satiksme Байба Барташевича розповів, що згодом Рига повністю позбудеться у тролейбусів. На сьогодні у місті можна нарахувати близько 260 тролейбусів, а вперше цей транспорт з'явився тут ще у далекому 1947 році.

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Однак технології не стоять на місці, тому згодом у столиці Латвії попрощаються з таким видом транспорту, який вимагає чималих коштів на утримання, а також є не надто корисним для зовнішнього середовища.

Тому на 17 маршрутах, які зараз обслуговують тролейбуси, планують запустити нові автобуси з нульовими викидами. Звісно ж, у місті не зможуть різко змінити цей транспорт, тому найближчі 10 років будуть поступово відмовлятись від нього.

Рига замінить тролейбус екологічними автобусами / riga.mashke.org

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