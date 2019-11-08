Mercedes-Benz випустить електричний позашляховик G-класу

Глава Mercedes-Benz Cars Ола Келеніус оголосив про те, що в компанії підіймалося питання про майбутнє моделі G-Class. Під час обговорення озвучили пропозицію з часом зняти дорогий позашляховик з конвеєра, однак у Келеніуса інша думка.

Глава Mercedes-Benz заявив, що "G-Class – це останній автомобіль, від якого відмовиться бренд". Він також зауважив, що автомобіль стане повністю електричним і, швидше за все, увійде до лінійки EQ.

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Про можливу появу позашляховика з нульовим рівнем викидів стало відомо ще торік. Тоді повідомлялося, що з ідеєю випуску такого автомобіля особисто до глави Daimler Дітеру Цетше звернувся Арнольд Шварценеггер. Відомо, що в гаражі голлівудського актора вже є повністю електричний G-Class, зроблений за спеціальним замовленням. Цетше на це ухильно відповів, що у майбутньому всі моделі німецького бренду отримають електрифіковані версії.

Інформація про повністю електричний "Гелендваген" офіційно підтвердилася тільки зараз, проте Келеніус поки не оголосив терміни появи такого автомобіля на ринку.

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class" #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y — Sascha Pallenberg 潘賞世 (@sascha_p) November 7, 2019

Нагадаємо, що у 2016 році Mercedes-Benz створив суббренд EQ для електромобілів, а також для технологічних рішень з області електромобільності. Перший електрокросовер під цією маркою побачив світ у 2017 році, а пізніше до нього приєдналися мінівен на базі V-Class і провісник серійного ліфтбека.

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