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Mercedes-Benz представив водневу вантажівку: одної заправки вистачить на 1000 км ходу

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Mercedes-Benz GenH2 наразі існує у вигляді концепту - фото 1
Mercedes-Benz GenH2 наразі існує у вигляді концепту

Компанія Dailmer представила Mercedes-Benz GenH2 – першу вантажівку марки, що працює на паливних елементах. Новинка дебютувала у статусі концепту, а випуск "товарних" тягачів компанія налагодить у середині поточного десятиліття.

Mercedes-Benz характеризує новинку як важкий надміцний тягач, розрахований на перевезення вантажів на великі відстані. Повна маса GenH2 становить 40 тонн, а вантажопідйомність – 25 тонн, що можна порівняти з характеристиками вантажівки Mercedes-Benz Actros з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

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У рух GenH2 призводять два електричні мотори, кожен їх яких на піку розвиває до 449 кінських сил і 2071 Нм крутного моменту. Постійна віддача моторів значно нижча і становить 312 сил (1577 Нм) для кожного.

Mercedes-Benz представив водневу вантажівку: одної заправки вистачить на 1000 км ходу - фото 426025

Двигуни живить енергія, що виробляється 300-кіловатною системою паливних елементів і акумулятором, здатним тимчасово видавати додаткові 400 кіловатів потужності. Батарея призначена для "забезпечення ситуативної підтримки потужності паливного елемента: наприклад, під час пікових навантажень при прискоренні або при русі вгору з повним завантаженням".

Mercedes-Benz представив водневу вантажівку: одної заправки вистачить на 1000 км ходу - фото 426023

Для рідкого водню передбачено два резервуари, кожен з яких здатний вміщати до 40 кілограмів. Такої кількості вистачить на 1000 кілометрів ходу без додаткової заправки, якщо вірити даним Daimler.

Mercedes-Benz представив водневу вантажівку: одної заправки вистачить на 1000 км ходу - фото 426024

Крім інноваційного GenH2, компанія представила прототип електричного eActros LongHaul, який встане на конвеєр у 2024 році і зможе долати до 500 кілометрів без підзарядки. А вже в наступному році буде налагоджений випуск менш далекобійної версії "батарейного" Actros, представленого ще у 2018 році. eActros без приставки LongHaul отримає запас ходу у понад 200 кілометрів.

Mercedes-Benz представив водневу вантажівку: одної заправки вистачить на 1000 км ходу - фото 426022

У серпні компанія Hyperion Motors з Південної Каліфорнії розсекретила водневий суперкар XP-1, робота над яким велася останні десять років. Автомобіль рухають кілька електромоторів на постійних магнітах, а запасу водню вистачає 1635 кілометрів шляху. На розгін з місця до 97 кілометрів на годину XP-1 витрачає всього 2,2 секунди.

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Джерело: Motor
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