Mercedes-Benz представив водневу вантажівку: одної заправки вистачить на 1000 км ходу

Компанія Dailmer представила Mercedes-Benz GenH2 – першу вантажівку марки, що працює на паливних елементах. Новинка дебютувала у статусі концепту, а випуск "товарних" тягачів компанія налагодить у середині поточного десятиліття.

Mercedes-Benz характеризує новинку як важкий надміцний тягач, розрахований на перевезення вантажів на великі відстані. Повна маса GenH2 становить 40 тонн, а вантажопідйомність – 25 тонн, що можна порівняти з характеристиками вантажівки Mercedes-Benz Actros з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

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У рух GenH2 призводять два електричні мотори, кожен їх яких на піку розвиває до 449 кінських сил і 2071 Нм крутного моменту. Постійна віддача моторів значно нижча і становить 312 сил (1577 Нм) для кожного.

Двигуни живить енергія, що виробляється 300-кіловатною системою паливних елементів і акумулятором, здатним тимчасово видавати додаткові 400 кіловатів потужності. Батарея призначена для "забезпечення ситуативної підтримки потужності паливного елемента: наприклад, під час пікових навантажень при прискоренні або при русі вгору з повним завантаженням".

Для рідкого водню передбачено два резервуари, кожен з яких здатний вміщати до 40 кілограмів. Такої кількості вистачить на 1000 кілометрів ходу без додаткової заправки, якщо вірити даним Daimler.

Крім інноваційного GenH2, компанія представила прототип електричного eActros LongHaul, який встане на конвеєр у 2024 році і зможе долати до 500 кілометрів без підзарядки. А вже в наступному році буде налагоджений випуск менш далекобійної версії "батарейного" Actros, представленого ще у 2018 році. eActros без приставки LongHaul отримає запас ходу у понад 200 кілометрів.

У серпні компанія Hyperion Motors з Південної Каліфорнії розсекретила водневий суперкар XP-1, робота над яким велася останні десять років. Автомобіль рухають кілька електромоторів на постійних магнітах, а запасу водню вистачає 1635 кілометрів шляху. На розгін з місця до 97 кілометрів на годину XP-1 витрачає всього 2,2 секунди.

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