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Toyota Yaris – перша машина, яка пройшла краш-тест за новими правилами: що змінилося

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Toyota Yaris успішно пройшла новий краш-тест - фото 1
Toyota Yaris успішно пройшла новий краш-тест

Гібридний Toyota Yaris став першим автомобілем, який пройшов краш-тести за новою методикою Euro NCAP. Японський хетчбек продемонстрував еталонну безпеку як для невеликого сімейного автомобіля й отримав п'ять зірок.

Нова програма краш-тестів Euro NCAP передбачає проведення нового випробування, під час якого імітується виїзд на зустрічну смугу. Тестований автомобіль на швидкості 50 кілометрів на годину врізається у візок, який рухається назустріч з такою ж швидкістю. На візок встановлений бар'єр, який деформується під час удару. Це випробування стало найважчим для невеликого хетчбека.

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Під час краш-тесту груди манекена-водія зафіксував помаранчевий рівень навантажень, який має на увазі можливість отримання серйозних травм. Також у зоні ризику опинилися стегна та коліна водія та переднього пасажира. Ще гірше з ударом впоралися ступні манекена-водія: вони отримали коричневий рівень навантаження. Однак з фронтальним ударом об стіну на швидкості 50 кілометрів на годину Toyota Yaris впорався.

Toyota Yaris – перша машина, яка пройшла краш-тест за новими правилами: що змінилося - фото 425961

Під час наступного тесту, конструкцію автомобіля перевіряли під час бокового удару об стовп на швидкості 32 кілометри на годину. З цим зіткненням у "Яріса" також не виникло проблем. При бічному краш-тесті на швидкості 60 кілометрів на годину, попри наявність центральних подушок безпеки, хетчбек заробив три бали через контакт водія-манекена з елементами інтер'єру. Однак імітований пасажир під час цього випробування не постраждав.

Крім цього, системи безпеки Yaris розпізнали пішохода спереду при здійсненні поворотів, зуміли уникнути зіткнення з велосипедистом, який виїхав з-за припаркованих автомобілів, а також успішно впоралася з тестом на підрізання. З причини того, що з активною частиною програми Euro NCAP хетчбек впорався успішно, попри те, що автомобіль продемонстрував середні результати краш-тесту на "зустрічній", моделі присудили п'ять зірок рейтингу за безпеку за новими стандартами.

Toyota Yaris – перша машина, яка пройшла краш-тест за новими правилами: що змінилося - фото 425962

У середині травня європейська організація Euro NCAP представила наймасштабніше оновлення протоколів тестування автомобілів за останнє десятиліття. У новій програмі краш-тестів анонсувалося кілька нових випробувань, у тому числі імітація зіткнення компактної машини з більшою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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