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Toyota Yaris – перша машина, яка пройшла краш-тест за новими правилами: що змінилося
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Гібридний Toyota Yaris став першим автомобілем, який пройшов краш-тести за новою методикою Euro NCAP. Японський хетчбек продемонстрував еталонну безпеку як для невеликого сімейного автомобіля й отримав п'ять зірок.
Нова програма краш-тестів Euro NCAP передбачає проведення нового випробування, під час якого імітується виїзд на зустрічну смугу. Тестований автомобіль на швидкості 50 кілометрів на годину врізається у візок, який рухається назустріч з такою ж швидкістю. На візок встановлений бар'єр, який деформується під час удару. Це випробування стало найважчим для невеликого хетчбека.
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Під час краш-тесту груди манекена-водія зафіксував помаранчевий рівень навантажень, який має на увазі можливість отримання серйозних травм. Також у зоні ризику опинилися стегна та коліна водія та переднього пасажира. Ще гірше з ударом впоралися ступні манекена-водія: вони отримали коричневий рівень навантаження. Однак з фронтальним ударом об стіну на швидкості 50 кілометрів на годину Toyota Yaris впорався.
Під час наступного тесту, конструкцію автомобіля перевіряли під час бокового удару об стовп на швидкості 32 кілометри на годину. З цим зіткненням у "Яріса" також не виникло проблем. При бічному краш-тесті на швидкості 60 кілометрів на годину, попри наявність центральних подушок безпеки, хетчбек заробив три бали через контакт водія-манекена з елементами інтер'єру. Однак імітований пасажир під час цього випробування не постраждав.
Крім цього, системи безпеки Yaris розпізнали пішохода спереду при здійсненні поворотів, зуміли уникнути зіткнення з велосипедистом, який виїхав з-за припаркованих автомобілів, а також успішно впоралася з тестом на підрізання. З причини того, що з активною частиною програми Euro NCAP хетчбек впорався успішно, попри те, що автомобіль продемонстрував середні результати краш-тесту на "зустрічній", моделі присудили п'ять зірок рейтингу за безпеку за новими стандартами.
У середині травня європейська організація Euro NCAP представила наймасштабніше оновлення протоколів тестування автомобілів за останнє десятиліття. У новій програмі краш-тестів анонсувалося кілька нових випробувань, у тому числі імітація зіткнення компактної машини з більшою.
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