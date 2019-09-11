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Mercedes-Benz представив розкішний Vision EQS
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Компанія Mercedes-Benz офіційно представила розкішний електричний седан Vision EQS. Концепція ляже в основу майбутньої моделі S-класу на електротязі. Такий автомобіль зможе скласти конкуренцію Porsche Taycan.
Новинка отримала футуристичний дизайн – решітка складається з 940 окремих світлодіодів, її продовжують нові фари Digital light, кожна з яких оснащена чотирма модулями голографічних лінз. Лінзи обертаються зі швидкістю 2000 обертів на хвилину. Цікаво, що вони виглядають статичними для людського ока, але створюють об'ємний ефект, завдяки якому здається, ніби фари "плавають" у просторі чорної решітки. Задня частина прикрашена 229 зірками, кожна з яких теж підсвічується.
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При створенні салону новинки, дизайнери надихалися розкішними яхтами. Так, вперше передня панель м'яко огинає передню частину салону, а не є окремою частиною: в неї інтегрували приладову панель та продовжили до підлокітників передніх крісел і центральної консолі. Інтер'єр концепту Vision EQS, за словами представників Meredes-Benz, задає напрямок дизайну всіх наступних розкішних моделей.
До вибору матеріалів обробки підійшли з особливою увагою: салон виконаний з кришталево-білого мікроволокна, яке отримали шляхом переробки пластикових пляшок, і доповнений вставками з натурального дерева. Останнє отримали з німецьких лісів: через короткі відстані значно знизився рівень шкідливих викидів у результаті доставки матеріалу, а також не постраждали екзотичні дерева тропіків. Для оббивки даху використовували матеріал, в основі якого перероблене сміття з океану.
Сумарна потужність електромоторів складає 476 кінських сил – серед бензинових S-ок потужніша лише 612-сильна повнопривідна S 63 і версія S600 з мотором V12 віддачею 530 кінських сил. Завдяки інтелектуальному та повністю змінюваному розподілу крутного моменту,
Електроседан розганяється до 100 кілометрів на годину менше ніж за 4,5 секунди. По циклу WLTP запас ходу складає 700 кілометрів, а зарядка на 80 відсотків займає менше ніж 20 хвилин.
У концепції Vision EQS реалізована філософія бренду повної орієнтації на водія – інженери навмисно оснастили новинку автопілотом третього рівня. І це рішення не є наслідком недостатньої технологічності: німецький виробник вже довів, що далеко просунувся в безпілотних технологіях, коли в кінці липня в штутгартському музеї марки заробила повністю автономну парковку.
У компанії впевнені, що керувати автомобілем поки що повинен водій. Електрокар зможе брати на себе управління в тривалих поїздках по шосе або, наприклад, в пробках, але в основному вести машину буде людина, а не електроніка. Однак не виключено, що з еволюцією моделі системи автономності розширяться. Завдяки модульним сенсорним системам виробник може довести їх можливості до повної автоматизації.
Електрифікація є основним завданням для німецького виробника. Керівництво поставило перед собою досить амбітну мету: до 2039, тобто, за найближчі 20 років, повністю відмовитися від бензинових і дизельних моторів, і перевести свої моделі на електротягу.
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