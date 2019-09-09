Aston Martin реінкарнує спорткар 50-х років

Сайт TheSupercarBlog з посиланням на анонімні джерела повідомляє, що Aston Martin веде роботу над двомісним спідстером з відкритим кокпітом. Натхненням для дизайнерів моделі стане історичний DBR1, переможець "24 годин Ле-Мана" 1959 року.

Для спідстера Aston Martin не просто запозичить стилістичні рішення оригінального DBR1, а постарається інтерпретувати зовнішність спорткара 50-х з урахуванням сучасної мови дизайну. Збережеться і компонування оригінальної машини: встановлений спереду двигун і задньопривідні колеса. За непідтвердженою інформацією, тираж спідстера складе 88 примірників.

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Спроби осучаснити DBR1 робилися і раніше. У 2013 році Aston Martin представив шоукар CC100, оснащений 6.0 V12 потужністю 517 кінських сил. Усього компанія випустила два примірники CC100 (в тому числі сертифікований для доріг загального користування), і обидва вони перейшли в приватні колекції.

Шоукар Aston Martin 2013 року випуску

Aston Martin DBR1 – абсолютний переможець "Ле-Мана" 1959 року. Тоді DBR1/2, пілотований Роєм Сальвадорі і Керроллом Шелбі, зміг обійти Ferrari і фінішувати першим, а DBR1/4 – другим. Спорткар оснащувався шестициліндровим мотором потужністю 254 сили і п'ятиступеневою механічною коробкою передач виробництва David Brown Engineering Limited.

Причиною випуску подібної моделі став висхідний попит з боку колекціонерів. Торік дебютували Ferrari SP1 і SP2, а влітку цього стало відомо що спідстер з'явиться і у McLaren. Дводверка з відкритим кокпітом і приземистим силуетом стане частиною топової лінійки Ultimate Series, куди входять Senna і Speedtail.

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