Ferrari представила найпотужніший у світі родстер

Слідом за першою фотографією нового Ferrari 812 GTS з'явилася офіційна інформація про новинку від італійського виробника. Родстер отримав мотор V12 віддачею 800 кінських сил, що робить його найпотужнішим серійним автомобілем у своєму класі.

Рівно через 50 років з моменту дебюту останньої моделі з приставкою Spider і мотором V12, Ferrari 356 GTS4, італійці представили його прямого послідовника – передньомоторний серійний родстер 812 GTS. Зовні від купе його можна відрізнити по дещо зміненій передній частині, значно посиленим переднім стійкам і скляній перегородці за кріслами.

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Остання стала однією з "фішок" суперкара, якою інженери оснастили новинку. В першу чергу, вона покликана зменшувати шум від мотора в салоні, але крім іншого, її оснастили електроприводом – в будь-який момент поїздки водій або пасажир можуть опустити перегородку, щоб "насолодитися розкішним саундтреком атмосферного V12".

Під капотом родстера розташувався 800-сильний V12 з граничним крутним моментом 718 Нм. Розгін до 100 кілометрів на годину займає у новинки менш ніж три секунди, 200 кілометрів на годину 812 GTS набирає за 8,3 секунди – на 0,4 секунди довше, ніж купе. Гранична швидкість обмежена на позначці у 340 кілометрів на годину.

Дах суперкара піднімається і складається за 14 секунд, як і у Ferrari F8 Spider, який виробник представив напередодні. Поява складного даху додала зайві 75 кілограмів у порівнянні з купе, через що інженерам довелося допрацювати та переналаштувати амортизатори в підвісці.

Це не остання новинка з Маранелло: до кінця року виробник повинен представити ще гібридний суперкар з V6, який стане п'ятою, останньою прем'єрою 2019 року.

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