Mercedes-Benz представив електричну версію Sprinter

Фургон eSprinter може проїхати до 168 км на одному заряді

Фірма Mercedes-Benz розсекретила серійну версію електрофургона eSprinter. Новинка здатна проїжджати з повним навантаженням без підзарядки до 168 кілометрів і розвивати максимальну швидкість 120 кілометрів на годину.

Спочатку на ринок вийдуть дві короткобазні версії eSprinter з високим дахом і переднім приводом.

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Технічна начинка у Mercedes-Benz eSprinter така ж, як в утилітарного мінівена eVito: на передній осі встановлено 114-сильний (крутний момент 295 Нм) електромотор, під підлогою розмістився тяговий акумулятор місткістю 41 або 55 кіловат-годин. Місткість і габарити не змінилися: об'єм вантажного відсіку – 10,5 м³, повна маса фургона – 3500 кілограмів, довжина від бампера до бампера – 5932 міліметри.

З базовою батареєю запас ходу електричного "Спринтера" – всього 115 кілометрів, а вантажопідйомність досягає 1040 кілограмів. З батареєю на 55 кіловат-годин маса гранично допустимого навантаження падає до 900 кілограмів, а автономність зростає до 168 кілометрів.

При покупці eSprinter можна оснастити обмежувачем швидкості на позначці 80, 100 або 120 кілометрів на годину. Для економії заряду водій може вибрати один з чотирьох режимів рекуперативного гальмування або зменшити потужність кліматичної установки. Mercedes-Benz запевняє, що за допомогою швидкого зарядного пристрою батарею електрокара можна підзарядити з нуля до 80 відсотків всього за пів години.

Щоб визначити, чи підходять характеристики електричного фургона для вашого бізнесу, комерційний підрозділ Mercedes-Benz розробив спеціальний мобільний додаток eVAN Ready. Програма здатна проаналізувати всі поїздки клієнта і дати відповідь, чи можна заощадити завдяки покупці екологічно чистих венів eSprinter і eVito.

Ціни на Mercedes-Benz eSprinter поки не оголошені. Для порівняння, стартова ціна електричного мінівена EQV майже у два рази вища, ніж у дизельного аналога. Якщо таке співвідношення збережеться, попит на електричні "Спринтери" навряд чи буде високим навіть в Європі.

Проте концерну Daimler необхідно підвищувати частку електрифікованих моделей у лінійці, адже новий європейський екологічний регламент 2021 року потребує різко знизити середні викиди двоокису вуглецю і загрожує концернам багатомільйонними штрафами.

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