Супергібрид McLaren Speedtail 30 разів поспіль розігнали до 403 км/год

Компанія McLaren оголосила про завершення програми випробувань супергібрида Speedtail. Останнім етапом для найшвидшої машини з Вокінга стала серія розгонів до максимальних 403 кілометрів на годину на злітно-посадковій смузі Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.

Всебічна програма динамічних випробувань 1070-сильного McLaren Speedtail включала виїзди на трек Applus Idiada в Іспанії і майданчик для оцінки ефективності гальмування Papenburg Test Ground у німецькому Папенбурзі.

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Фінальні заїзди проходили на полігоні Johnny Bohmer Космічного центру імені Кеннеді в штаті Флорида, Сполучені Штати Америки. На злітно-посадковій смузі тест-пілотові Кенні Бреку за кермом прототипу XP2 вдалося понад 30 разів розігнатися до максимальних 403 кілометрів на годину – рекордна швидкість для дорожніх McLaren.

Завершення тестів означає, що скоро на підприємстві McLaren Production Centre у Вокінгу, Великобританія, почнеться ручне збирання першої партії товарних гібридів. До покупців вони потраплять не раніше лютого наступного року. Загальний тираж складе 106 примірників.

McLaren Speedtail нагадує ззовні вуглепластикову краплю довжиною 5,2 метра. Гібрид оснащений силовою установкою потужністю 1070 сил (1150 Нм) і розганяється з нуля до 300 кілометрів на годину менш ніж за 13 секунд. Особливістю Speedtail стали тягова батарея з щільністю зберігання енергії 5,2 кіловата на кілограм, камери замість бічних дзеркал і рухливі елерони з гнучкого вуглепластику, що виконують роль спойлера.

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