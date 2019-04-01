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Хто кого: Mercedes-AMG G 63 і Suzuki Jimny позмагались у перетягуванні каната

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Suzuki Jimny не зумів побороти "Гелік" - фото 1
Suzuki Jimny не зумів побороти "Гелік"

Автори YouTube-каналу Carwow порівняли у перетягуванні каната Mercedes-AMG G 63 і новий Suzuki Jimny. При цьому спочатку перетягнути німецький позашляховик спробував один Suzuki, а потім цілих три.

Під капотом Mercedes-AMG G 63 встановлений чотирьохлітровий V8 з двома турбонагнітачами. Потужність двигуна – 585 кінських сил і 850 Нм крутного моменту, які доступні з 2500-3500 оборотів на хвилину. Маса позашляховика складає 2560 кілограмів.

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Рамний Suzuki Jimny комплектується півторалітровим бензиновим двигуном потужністю 102 кінських сили і 130 Нм крутного моменту. Маса позашляховика варіюється від 1060 до 1075 кілограмів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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