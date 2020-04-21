У Венеції обмежать туризм після завершення карантину

Туризм у Венеції може суттєво змінитися після карантину

Влада Венеції розмірковує над тим, щоб переглянути ставлення до туризму у місті. Вона хоче прийти до осмислених подорожей і ввести додаткові обмеження.

Відтак, по завершенні карантину відвідати Венецію буде не так просто як раніше.

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"Ми перейшли від однієї крайності в іншу, – каже голова асоціації Venessia Маттео Секкі. – Кілька місяців тому тут було не проштовхнутися, а тепер тут порожньо".

Активісти давно закликали врятувати місто від натовпів приїжджих. Венеція стала значно спокійнішою і чистішою після введення карантину, але економіка міста, яка була заснована саме на туризмі, сильно постраждала.

За словами власників готелів, відновити свою діяльність в колишньому режимі вони зможуть тільки у лютому або березні 2021 року. До цього часу влада хоче сформувати нову культуру подорожей: відмовитися від "божевільних турпоїздок минулого" і перейти до "розумного відпочинку".

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