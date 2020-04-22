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Коронавірус Карантин

Сезон зірвано: іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії у 2020 році

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Іспанія не прийматиме туристів - фото 1
Іспанія не прийматиме туристів / kidpassage

Іспанія через пандемію коронавірусу не планує приймати іноземних туристів цього літа. Курорти запрацюють не раніше наступного року.

Так, експерти Exceltur, провідної професійної організації підприємців, які обслуговують галузь, прогнозують, що іноземні туристи зможуть відпочити в Іспанії не раніше літа 2021 року.

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Сезон зірвано: іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії у 2020 році - фото 399486

А за словами міністра праці Іспанії Іоланди Діас, урядовий план поетапного відновлення тимчасово зупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. При цьому уряд анонсує допомогу співробітникам галузі, які залишилися без роботи.

За даними міністра споживання Іспанії Альберто Гарсона, іноземцям не варто бронювати літні поїздки в Іспанію. З аналогічним попередженням виступив недавно і Євросоюз. Причина – неясність з перспективою поширення COVID-19, з огляду на те, що Іспанія належить до числа найбільш постраждалих від пандемії країн.

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Джерело: dw
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