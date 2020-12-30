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Що приготувати на Новий рік 2021: рецепти новорічних напоїв
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Рецепти оригінальних та цікавих новорічних напоїв, які готуються швидко і просто. Готуємо смачнющі напої на Новий рік 2021 разом із Радіо МАКСИМУМ.
За святковим столом Нового року 2021 напої грають не менш значущу роль, ніж салати або гаряче – це така ж важлива його складова. Якщо ви хочете порадувати близьких смачненьким і чимось святковим, то приготуйте новорічні напої за нашими рецептами.
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Коктейль "Зимове сонце"
В цьому рецепті ми розповімо про приготування чудового святкового коктейлю, який сподобається вашим гостям завдяки красивому оформленню і приємному смаку. Цедру лимона потерти на тертці, віджати з лимона та апельсинів сік. Краї коктейльного келиха змочити в невеликій кількості отриманого фруктового соку і "запанірувати" в цукрі, змішаному з цедрою лимона (цукор висипати на тарілку, опустити в нього келих краями вниз і покрутити). У шейкер налити соки, горілку і лікер, струсити. У коктейльний стакан акуратно викласти лід, не зачіпаючи країв, налити коктейль. Подавати "Зимове сонце", поставивши в кожен келих гілочку розмарину. Приємного застілля!
Коктейль з морозива
А любителям морозива пропонуємо приготувати незвичний коктейль. Дуже просто, дуже швидко і дуже смачно. Ви можете додати будь-який сироп або фрукти для отримання свого улюбленого смаку. Щоб приготувати коктейль, вам знадобиться міксер або блендер. Коктейль збивається сильно і швидко протягом декількох хвилин. Наливаєте в блендер молоко і збиваєте близько двох хвилин. Додаєте в збите молоко морозиво. Продовжуємо збивати до тих пір, поки не з'явиться стійка піна. Коли морозиво з молоком добре збили, додаємо сироп. Краще додати варення, тому що смак виходить більш стійким. А по консистенції коктейль вийде густішим.
Безалкогольне шампанське
Нам знадобиться: 1 літр води, 150 г меду, 150 г цукру, 2 лаврові листки, 5 г кориці, гвоздики, кардамону, імбиру, мускатного горіха. Приготування: воду закип'ятити, додати прянощі, мед, цукор і варити ще 10-15 хвилин. Дати настоятися, розлити по пляшках, додати в кожну кілька родзинок, щільно закоркувати та прибрати в холодильник настоюватися тижні на 2-3. І все! Уявляєте? А знаєте, як вибрати шампанське, якщо ви його все ж будете купувати, а не готувати самостійно? Визначити якість шампанського можна навіть по виду. Якісний напій має солом'яний колір із золотистим відливом. Після того, як його налили в келих, відбувається тривале виділення дрібних бульбашок і утворюється так званий "поясок" після зникнення піни.
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Апельсиновий мохіто
Всі знають, що стандартний коктейль мохіто готується з лимоном або лаймом. Але, як виявилося, в приготуванні цього напою можна експериментувати. Наприклад, додати в коктейль апельсин і сироп Гренадин. Отже, готуємо разом апельсиновий мохіто. Помийте апельсин і поріжте часточками його половину. Відправте фрукти в келих. Змішайте сік апельсина, додайте м'яту (попередньо порвіть її гілочки на невеликі шматочки). Далі додайте содову, ром, Гренадин і апельсиновий сік. Перемішайте всі інгредієнти та вилийте в келих. Додайте харчовий лід. Готово!
Вишневий коктейль для дітей
А для діточок приготуйте смачний вишневий коктейль, який буде дуже доречним. Продукти, які вам знадобляться для приготування коктейлю: літр молока, півлітра вишневого соку, 200 г пломбіру (бажано вершкового), дві столові ложки цукру; можете додати в коктейль ягоди вишні на свій розсуд. Як готувати вишневий коктейль: спочатку збийте сік з цукром; потім збийте морозиво з молоком до пишної піни; тепер потроху вливайте сік з цукром у збите морозиво з молоком, не зупиняючи міксер; закінчивши збивати коктейль, розлийте його по склянках і киньте в них кілька вишневих ягід.
Фруктовий глінтвейн
Ну, і як же без нього. Необхідні інгредієнти: яблучний сік – 0,5 л, червоне десертне вино – 250 грамів, яблука, апельсин, свіжий імбир, кориця, цедра лимона. Змішати сік і вино, додати нарізані яблука, апельсин і натертий імбир, а також спеції. Прогріти, не доводячи до кипіння і настояти хвилин п'ять перед подачею.
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