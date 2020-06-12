Мені не шкода: колишній чоловік Роулінг відповів на звинувачення у насильстві

Останнім часом автор "Гаррі Поттера" практично щодня дає нові приводи для розмов. Публічне засудження письменниці почалося з твіту про трансгендерів, яким вона вирішила поділитися зі своїми підписниками.

Думку Джоан стосовно цього засудила як громадськість, так і виконавці головних ролей в екранізаціях її книг, Деніел Редкліфф і Емма Уотсон. Вчора Джоан відповіла своїм критикам за допомогою есе, а також розповіла, що сама в юності замислювалася про важку долю дівчат – багато в чому через те, що пережила сексуальне насильство.

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Письменниця також стала жертвою домашнього насильства, і за останнє був відповідальний її перший чоловік, португальський студент Хорхе Арантес. Вони одружилися у жовтні 1992 року, а через 13 місяців Джоан подала на розлучення. Зараз Роулінг вже відкрито розповіла про те, що пережила під час тих стосунків.

"Я ніколи публічно не розповідала про те, що пережила домашнє, а також сексуальне насильство. Згадувати про це боляче. Нещодавно я запитала думку своєї доньки, і вона підтримала моє рішення висловитися публічно. Мій перший шлюб виявився для мене жорстоким, але зараз я одружена з прекрасним чоловіком. Однак шрами, залишені насильством, ніколи не зникнуть", – відверто розповіла вона.

Зараз Роулінг щаслива у шлюбі / gettyimages

Сам Хорхе виявився не згодним з такою точкою зору на їх шлюб і поспішив її спростувати. Чоловік дав коментар британському порталу

Daly Mail, і його слова виявилися досить неоднозначними: "Їй не слід втягувати в цю ситуацію і мене. Не було ніякого домашнього або сексуального насильства. Так, я вдарив її, але це не було насильством. Не було повторюваних випадків. І мені не шкода, що я її вдарив".

Заяву колишнього чоловіка сама Джоан поки ніяк не прокоментувала. Зараз письменниця щаслива в шлюбі з анестезіологом Нілом Мюрреєм, за якого вийшла заміж у 2001 році.

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