Джоан Роулінг опублікувала перші глави своєї нової книги для дітей

Джоан Роулінг здивувала своїх шанувальників, оголосивши про публікацію нової казки для дітей "The Ickabog". Насправді книга була написана для її власних дітей понад 10 років тому, і ось тепер письменниця вирішила опублікувати її.

Відома британська письменниця Джоан Роулінг повідомила, що опублікувала перші дві глави своєї повісті "The Ickabog". Казка буде виходити безкоштовно по частинах на її сайті кожен день.

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Читайте "The Ickabog" тут!

Як повідомляється, авторка хотіла опублікувати повість "The Ickabog" після виходу останньої книги про Гаррі Поттера, але вирішила відкласти реліз. Проте тепер, перший твір, який не має відношення до всесвіту маленького чарівника, можна прочитати на офіційному сайті.

"Книга призначена для дітей на карантині і тих дітей, кому довелося повернутися в школу в ці дивні і неспокійні часи", – зізнається Джоан. Крім цього, Роулінг додала, що до зовсім недавнього часу єдиними людьми, які читали історію про Ікабога, були двоє її молодших дітей.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

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