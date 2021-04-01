Мейр з Істтауна: дивіться офіційний трейлер серіалу з Кейт Вінслет

HBO опублікував офіційний трейлер детективного серіалу "Мейр з Істтауна". Ролик можна подивитися на офіційному ютуб-каналі компанії. Дата релізу запланована на 19 квітня.

Головну роль у серіалі виконала Кейт Вінслет. Актриса грає детектива Мейр Шіен, котра розслідує вбивство, що сталося в її рідному місті. У Істтауні Мейр Шіен знають багато, адже в юності вона була хорошою баскетболісткою. Дивіться трейлер на Радіо МАКСИМУМ!

Це цікаво: ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись

HBO говорить про те, що серіал покаже "темну сторону згуртованої спільноти та досліджує те, як минулі трагедії можуть визначати наше сьогодення". У новому трейлері з'явився Еван Пітерс, відомий завдяки грі у серіалі "Американська історія жахів". Він зіграє детектива, який приїхав, щоб допомогти Мейр Шіен.

Мейр з Істтауна, дивіться трейлер детективного серіалу:

Раніше у мережі показали трейлер четвертого сезону серіалу "Розповідь служниці". Судячи з нього, головна героїня Фредова-Джун у виконанні Елізабет Мосс, спробує не тільки повернути свою старшу доньку Ханну, а й знищити Республіку Ґілеад, домігшись свободи та справедливості.

Читайте також: Starz закриває серіал Американські боги після 3 сезонів: у чому причина