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Starz закриває серіал Американські боги після 3 сезонів: у чому причина

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Американські боги завершаться на 3 сезоні - фото 1
Американські боги завершаться на 3 сезоні

Телеканал Starz вирішив закрити серіалу "Американські боги" після третього сезону, прем'єра якого відбулася 10 січня. Однією з причин стали його низькі рейтинги.

Попри це, Starz розглядає можливість випуску додаткового міні-серіалу або фільму для завершення сюжету проєкту, пише Hollywood Reporter.

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"Американські боги" не повернуться на четвертий сезон. Ми в Starz вдячні відданим своїй справі акторам і знімальній групі, а також нашим партнерам з Fremantle, які втілили у життя цю історію, що не втрачає актуальності, від автора і виконавчого продюсера Ніла Геймана", – заявив представник Starz.

Дивіться трейлер серіалу Американські боги за романом Ніла Геймана:

Основою для "Американських богів" став однойменний роман Ніла Геймана. Перший сезон шоу з Рікі Віттл, Емілі Браунінг, Брюсом Ленглі, Єтиде Бадакі і Іяном Макшейном вийшов у 2017 році. Потім у нього змінилося кілька шоураннерів.

Раніше стало відомо, що Девід Духовни зіграє головну роль в екранізації свого роману "Truly Like Lightning". Він розповість про Бронсона Пауерса, який живе у пустелі в околицях національного парку Джошуа Трі разом з трьома дружинами та десятьма дітьми. В якийсь момент чоловік вступає у конфлікт із забудовником, який намагається виселити його сім'ю.

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