Розповідь служниці: у мережі показали трейлер 4 сезону популярного серіалу

Стрімінговий сервіс Hulu представив трейлер четвертого сезону серіалу-антиутопії "Розповідь служниці". Судячи з нього, головна героїня Фредова-Джун у виконанні Елізабет Мосс, спробує не тільки повернути свою старшу доньку Ханну, а й знищити Республіку Ґілеад, домігшись свободи та справедливості.

Дивіться трейлер четвертого сезону серіалу "Розповідь служниці" на Радіо МАКСИМУМ!

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У продовженні шоу за однойменним романом Маргарет Етвуд буде десять епізодів. Разом з Мосс у ньому знялися Івонн Страховськи (Серена Джой Уотерфорд), Мадлен Брюер (Джанін), Саміра Вайлі (Мойра) і Бредлі Вітфорд (командор Джозеф Лоуренс).

Розповідь служниці, дивіться трейлер четвертого сезону серіалу:

Прем'єра сезону запланована на 28 квітня.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Hulu вирішив продовжити "Розповідь служниці" на п'ятий сезон. А ще ви можете прочитати книгу Етвуд "Заповіти" українською мовою, поки очікуєте на вихід 4 сезону. У ній розповідають про тоталітарну Республіку Ґілеад та її мешканців.

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