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Мегапопулярна alyona alyona знялася в ефектній фотосесії

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alyona alyona позує в купальнику - фото 1
alyona alyona позує в купальнику / Gloss

Представники видання про фотографію та візуальну культуру Bird in Fight зустрілися з хіп-хоп виконавицею alyona alyona, котра дебютувала у 2018-му році з хітом "Рибки".

Артистка знялася в ефектній фотосесії. Позувала alyona alyona в купальнику перед Велентином Бо, переможцем Bird in Flight Prize 2018.

І ще: Брітні Спірс похвалилася фігурою у ретро-купальнику

Зазначимо, що це перша з опублікованих фотосесій виконавиці. Насолоджуйтесь:

alyona alyona знялася в одному купальнику - фото 296483

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alyona alyona знялася в одному купальнику - фото 296484

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Також рекомендуємо переглянути її новий відеокліп alyona alyona – "Залишаю свій дім".

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Джерело: buro247
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