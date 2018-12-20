Мегапопулярна alyona alyona знялася в ефектній фотосесії

Представники видання про фотографію та візуальну культуру Bird in Fight зустрілися з хіп-хоп виконавицею alyona alyona, котра дебютувала у 2018-му році з хітом "Рибки".

Артистка знялася в ефектній фотосесії. Позувала alyona alyona в купальнику перед Велентином Бо, переможцем Bird in Flight Prize 2018.

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Зазначимо, що це перша з опублікованих фотосесій виконавиці. Насолоджуйтесь:

Також рекомендуємо переглянути її новий відеокліп alyona alyona – "Залишаю свій дім".

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