Брітні Спірс похвалилася фігурою у ретро-купальнику

Американська співачка Брітні Спірс знялася в еротичній рекламі своїх нових парфумів.

"Сміливий, провокаційний, бажаний", – такий слоган нового аромату від Брітні Спірс.

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Спокуслива Брітні пішла проти зимових трендів і замість ялинок, снігу та інших символів Різдва співачка поринула в атмосферу гламурного літнього відпочинку на віллі. У той час, як всі прикрашають різдвяні дерева і насолоджуються передчуттям зимового свята, співачка зняла відео в декораціях спекотного літа.

Поп-діва сама стала героїнею ролика, для якого приміряла дуже спокусливий наряд. На кадрах нового відео зірка з'являється в чорному ретро-купальнику без бретелей. Вона позує на тлі блакитних вод і мармурових статуй. Чорне боді чудово підкреслило тонку талію і стрункі ноги Брітні Спірс.

Брітні Спірс похвалилася фігурою у ретро-купальнику

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