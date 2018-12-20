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alyona alyona – Залишаю свій дім: слухайте новий хіт української реперки

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Прем'єра кліпу alyona alyona – Залишаю свій дім - фото 1
Прем'єра кліпу alyona alyona – Залишаю свій дім

Екс-вихователька дитсадка Альона Савраненко, яка прославилася в мережі як хіп-хоп-виконавиця alyona.alyona, випустила нову пісню "Залишаю свій дім" та презентувала кліп на неї. Слухайте новий хіт!

Реперка alyona alyona вразила мережу своїм дебютним треком "Рибки". Нова пісня виконавиці "Залишаю свій дім" стала четвертою в її доробку і має всі шанси стати хітом. У кліпі на композиції alyona alyona показує своїх батьків та рідний дім, який вона залишає. Відзначимо, що співачка родом із селища Баришівка на Київщині. Зацініть!

alyona alyona – слухати онлайн нову пісню "Залишаю свій дім":

Режисером креативного ролика став 19-річний контент-мейкер та репер Delta Arthur. А як вам новинка від alyona alyona?

Слухайте також: alyona alyona – Голови

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