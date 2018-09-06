Меган Маркл знову порушила всі правила королівської сім'ї

Герцогиня Сассекська Меган Маркл продовжує порушувати всі правила королівського дрес-коду.

Зовсім нещодавно її помітили у міні-платті, а тепер герцогиня мала сміливість з'явитися на публіці в брючному костюмі.

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Переглянувши фотографії представниць королівської сім'ї, можна зробити висновок, що штани дуже рідко можна побачити в їхніх образах. Королева Єлизавета II, приміром, з'явилася в брюках лише одного разу, і то в молодості. Кейт Міддлтон взагалі жодного разу не дозволила собі з'явитися в такому вигляді на світському заході.

Що не можна сказати про Меган. Напередодні герцогиня Сассекська разом з принцом Гаррі вперше відвідала щорічний захід WellChild Awards. Пара була помічена на вході в розкішний готель Royal Lancaster Hotel.

Меган Маркл знову порушила всі правила королівської сім'ї

Меган Маркл знову порушила всі правила королівської сім'ї

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