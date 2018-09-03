Як Меган Маркл називає принца Гаррі

Принц Гаррі дуже турботливо ставиться до своєї коханої Меган Маркл, а нещодавно прихильники королівської родини дізнались, як дружина звертається до нього.

Нещодавно Меган Маркл разом з принцом Гаррі побувала у Лондоні в театрі Victoria Palace Theatre, де насолодитись мюзиклом "Гамільтон". Не дивно, що відвідувачі звернули увагу і на ефектний вигляд герцогині Сассекської, яка обрала доволі гарячу чорну сукню, і на милу поведінку подружжя. До того ж, вдалось дізнатись, як саме екс-акторка називає коханого.

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Після завершення мюзиклу новоспечена родина пішла за лаштунки, щоб познайомитись з акторами, і раптом Меган чарівно звернулась до принца.

"Ти бачиш, любов моя?", – спокійно сказала герцогиня, викликавши захват в оточення.

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