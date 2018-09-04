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Хто впливовіший: Кейт Міддлтон чи Меган Маркл
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Дані щорічного звіту замовлень на eBay показали, що Кейт Міддлтон перевершує Меган Маркл за впливовістю на споживчий попит.
Так, імена дизайнерів, які створюють вбрання для дружини принца Вільяма, запитувалися частіше, ніж тих, які одягають герцогиню Сассекську.
І ще: Як Меган Маркл називає принца Гаррі
Окрім того, на вибір Міддлтон щодо нарядів для вагітних також орієнтувалися найбільше за останній рік. У той час Меган Маркл за впливовістю опинилася на другій позиції. Після її весілля з принцом Гаррі, коли вона з'явилася у сукні бренду Givenchy, частота запитів з назвою бренду зросла на 60 відсотків. Замкнула трійку лідерів за популярністю трирічна донька Кейт Міддлтон – принцеса Шарлотта.
До речі, подружжя Меган Маркл і принц Гаррі повернулося до своїх офіційних обов'язків. Вперше за місяць пара з'явилася на світському заході, на якому традиційно вся увага була прикута до герцогині Сассекської, а точніше до її вбрання.
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