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Меган Маркл порушила дрес-код і вперше після весілля з'явилася у міні: фотофакт

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Подружжя Меган Маркл і принц Гаррі повернулося до своїх офіційних обов'язків. Вперше за місяць пара з'явилася на світському заході, на якому традиційно вся увага була прикута до герцогині Сассекської.

Нещодавно Меган Маркл та принц Гаррі гостювали в Джорджа та Амаль Клуні на озері Комо, а до цього відпочивали в замку Балморал разом з королевою Єлизаветою II і принцом Філіпом.

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Ввечері 29 серпня відбувся перший за місяць вихід подружжя на публіку – пара відвідала спеціальний показ мюзиклу Hamilton в Victoria Palace Theatre. Захід був організований на підтримку благодійного фонду Sentebale, патронами якого є Гаррі і Меган. На ньому збирали гроші для лікування хворих на ВІЛ африканських дітей.

Для участі в заході Меган Маркл обрала доволі відверту сукню канадського бренда з короткою спідницею. З-під вишуканого міні виглядали стрункі ніжки дружини принца Гаррі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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