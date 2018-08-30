Меган Маркл порушила дрес-код і вперше після весілля з'явилася у міні: фотофакт

Подружжя Меган Маркл і принц Гаррі повернулося до своїх офіційних обов'язків. Вперше за місяць пара з'явилася на світському заході, на якому традиційно вся увага була прикута до герцогині Сассекської.

Нещодавно Меган Маркл та принц Гаррі гостювали в Джорджа та Амаль Клуні на озері Комо, а до цього відпочивали в замку Балморал разом з королевою Єлизаветою II і принцом Філіпом.

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Ввечері 29 серпня відбувся перший за місяць вихід подружжя на публіку – пара відвідала спеціальний показ мюзиклу Hamilton в Victoria Palace Theatre. Захід був організований на підтримку благодійного фонду Sentebale, патронами якого є Гаррі і Меган. На ньому збирали гроші для лікування хворих на ВІЛ африканських дітей.

The Duke and Duchess of Sussex are attending a gala performance of @HamiltonWestEnd – which will raise awareness and funds for @Sentebale's work with children and young people affected by HIV in southern Africa. pic.twitter.com/yHXe7ChklD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 серпня 2018 р.

Для участі в заході Меган Маркл обрала доволі відверту сукню канадського бренда з короткою спідницею. З-під вишуканого міні виглядали стрункі ніжки дружини принца Гаррі.

TRH’s The Duke & Duchess of Sussex arrive at a special gala performance of @HamiltonWestEnd in support of Sentebale this evening. The couple are met by key representatives from Sentebale and Hamilton, including @Lin_Manuel #HamiltonLDN @KensingtonRoyal pic.twitter.com/Ltv7Bk8geA — @Sentebale (@Sentebale) 29 серпня 2018 р.

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