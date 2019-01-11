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Меган Маркл вперше з'явилася на публіці у новому році

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Меган поспілкувалася з людьми, які допомагають безробітним жінкам - фото 1
Меган поспілкувалася з людьми, які допомагають безробітним жінкам / Business Insider

Вагітна дружина принца Гаррі Меган Маркл у новому 2019 році поки не відмовляється від високих підборів.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала патроном чотирьох організацій, що займаються проблемами мистецтва, освіти, підтримкою жінок і тварин, тому її перший вихід в новому році був пов'язаний саме з цими напрямами.

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Для виходу Маркл обрала світло-коричневий плащ від Oscar de la Renta і чорне плаття від Hatch. Королівська особа доповнила образ сережками від Kimai і туфлями від Gianvito Rossi. Меган поспілкувалася з співробітницями, які допомагають безробітним жінкам підбирати одяг для співбесід і навчають їх проходити ці співбесіди.

Меган Маркл вперше з'явилася на публіці у новому році - фото 300579

Меган Маркл вперше з'явилася на публіці у новому році - фото 300580

Меган Маркл вперше з'явилася на публіці у новому році - фото 300581

Нагадаємо, Герцогиня Сассекська Меган Маркл очікує на появу першої дитини від принца Гаррі, проте в мережі шанувальники королівської сім'ї стали сумніватися щодо справжнього терміну вагітності дружини принца Гаррі.

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Джерело: ourmidland
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