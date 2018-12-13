У мережі розкритикували воскові фігури принца Гаррі і Меган Маркл

У Берліні проходить виставка воскових фігур відомого музею мадам Тюссо, а найпопулярнішим експонатом стала пара принца Гаррі і Меган Маркл.

Воскові копії герцогів Сассекських вже назвали одними з найбільш невдалих.

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Незважаючи на те, що фігури герцогів Сассекських точно копіюють жести подружжя, на Гаррі і Меган вони все одно не схожі. Більш того, копії виглядають ще і дуже моторошно. А вся справа в тому, що їхні обличчя зроблені занадто ненатурально і непропорційно в порівнянні з тілом.

Жителі столиці Німеччини, яким вдалося побачити воскові копії Меган Маркл і принца Гаррі на різдвяному ярмарку, зізнаються, що дивитися на "воскових" герцогів страшно. Однак не виключено, що реакція людей була б зовсім іншою, якби художники презентували своє творіння не перед Різдвом, а, наприклад, до Хелловіну.

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