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Меган Маркл розповіла, коли стане мамою

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У жовтні Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив чутки про вагітність - фото 1
У жовтні Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив чутки про вагітність / Vesty

Герцогиня Меган Маркл натякнула, що зовсім скоро стане мамою.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл очікує появи першої дитини від принца Гаррі, проте в мережі шанувальники королівської сім'ї стали сумніватися щодо справжнього терміну вагітності дружини принца Гаррі.

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В середині жовтня Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл і зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ навесні 2019 року. Але в мережі користувачі почали обговорювали, що живіт Меган виглядає занадто великим для таких термінів. Згодом Маркл сама натякнула, що зовсім скоро стане мамою. Це сталося під час розмови з фотографом Карен Анвіл, яка написала про це у своєму мікроблозі в Twitter.

Герцогиня сказала, що вони вже на "фінішній прямій". "Меган сказала, що вона дуже схвильована, залишилося зовсім небагато", – повідомила Карен

Меган Маркл розповіла, коли стане мамою - фото 298097
Меган Маркл розповіла, коли стане мамою

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Джерело: viva.ua
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