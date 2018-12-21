У Британії підрахували вартість різдвяного наряду Меган Маркл

ЗМІ у Великобританії оцінили вартість святкового вбрання дружини принца Гаррі, американської актриси Меган Маркл. Вона прийшла на різдвяну вечерю у Букінгемський палац в дуже дорогому платті.

Як повідомляється, плаття Маркл оцінюється приблизно у 177 тисяч доларів. Крім цього, герцогиня Сассекська доповнила образ браслетом ціною у 176 тисяч доларів.

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Примітно, що уявна "суперниця" Маркл, Кейт Міддлтон одягла на вечерю більш скромне вбрання. Дружина принца Вільяма прийшла до палацу у сукні за 385 доларів.

Меган Маркл вдруге відвідала святкову вечерю

Нагадаємо, прийом у резиденції Єлизавети II пройшов два дні тому. Це вже другий візит Маркл на вечерю – дівчина, всупереч встановленим правилам, приходила до палацу і в минулому році. Монарх вирішила порушити усталені традиції і запросила американку ще до того, як вона побралася з її онуком.

Всього у святковому застіллі взяли участь близько 50 осіб. Офіційних фотографій з заходу немає.

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