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Гра престолів Меган Маркл День матері

Меган Маркл назвала сина на честь кота?

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Герцогиня Сассекська багато розповідала друзям про свого улюбленого кота - фото 1
Герцогиня Сассекська багато розповідала друзям про свого улюбленого кота / extra

Герцогиня Сассекська Меган Маркл назвала свого новонародженого сина на честь кота. Таке припущення висловили британські ЗМІ.

Через два дні після народження стало відомо ім'я сина принца Гаррі і Меган Маркл. Хлопчика назвали Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор.

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Раніше герцогиня Сассекська багато розповідала друзям про свого улюбленого кота на прізвисько Арчі. Деякі журналісти припустили, що вибір імені для сина продиктований ностальгією за домашньою твариною. Люди з близького оточення Меган стверджують, що до заміжжя герцогиня розповідала друзям про кота Арчі, який розтовстів через годування замороженим виноградом.

Меган у серіалі Форс-мажори - фото 326832
Меган у серіалі Форс-мажори

Раніше стало відомо про первістка Меган Маркл і принца Гаррі. Також повідомлялося, що принц Гаррі і Меган Маркл показали свого сина.

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Джерело: thesun
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