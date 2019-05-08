Меган Маркл і принц Гаррі показали новонародженого сина: перші фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів. Разом із принцом Гаррі вона познайомила світ зі своїм новонародженим сином. Дивіться зворушливі фото щасливих батьків та малюка!

Нагадаємо, Меган Маркл стала мамою у понеділок, 6 травня. 37-річна герцогиня народила своєму чоловіку принцу Гаррі сина. Малюк став сьомим у черзі на королівський престол.

Детальніше тут: Меган Маркл народила дитину принцу Гаррі

На відміну від Кейт Міддлтон та принцеси Діани, Меган порушила королівську традицію та не вийшла на публіку одразу після пологів. Показати світу малюка подружжя вирішило тільки сьогодні, 8 травня.

Син Меган і Гаррі

Фото новоспечених батьків були зроблені на території Віндзорському замку. На знімках принц Гаррі тримає первістка на руках, а поруч з ним щаслива, хоч і втомлена Меган.

Меган Маркл і принц Гаррі

Пара ще не оголосила ім'я дитини. Букмекери припускають, що хлопчика назвуть Артуром.

Меган і Гаррі з малюком

У коментарі журналістам онук королеви Єлизавети розповів, що малюк змінюється щодня і поки що важко сказати, на кого він більше схожий. А от Меган поділилася, що неймовірно щаслива, адже тепер має два найкращих хлопці у всьому світі.

"У нього чудовий темперамент, він дуже спокійний", – описала Меган про малюка. Ділячись враженнями про перші дні материнства, вона заявила: "Це магія, це щось дивовижне. В мене є два найкращі хлопці в усьому світі, я дуже щаслива".

Принц Гаррі додав: "Ми в захваті від того, що в нас є свій маленький пучок радості".

Meghan and Harry's #royalbaby makes his first appearance! "I have the two best guys in the world, so I'm really happy," says the Duchess of Sussex https://t.co/ah6bKiG4fj pic.twitter.com/gwjwTvP0By — CNN International (@cnni) 8 травня 2019 р.

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