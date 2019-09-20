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У мережі активно обговорюють стерті коліна Меган Маркл: фотофакт

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / newsypeople

Поява Меган Маркл на публіці вкотре послужила приводом для купи пікантних дотепів. Вся справа у... колінах герцогині.

Меган Маркл повернулася зі своєї поїздки в Сполучені штати. Туди вона літала для того, щоб підтримати свою подругу тенісистку Серену Вільямс у фіналі чемпіонату. І звичайно, багато хто бачив фотографії, де Меган в непримітному платті з деніму з накинутим на плечі кардиганом уважно стежить за турніром.

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Раптом журналісти виявили на цих знімках одну особливість, яка дуже їх зацікавила: у герцогині стерті коліна. Першим на це звернув увагу англомовний Instagram-паблік "Wycwyg", що висвітлює життя американської актриси. Його редактори зробили кумедний фотоколаж, а коментатори стали відпускати на адресу Меган пікантні жарти, багато з яких виявилися зовсім нешкідливими.

У мережі активно обговорюють стерті коліна Меган Маркл: фотофакт - фото 356389

Багато хто намагався заступитися за герцогиню, назвавши сліди на її колінах опіками від килимка для йоги. Втім, сама Меган теж розуміла, що в такому вигляді її присутність на публіці неприпустима, тому старанно прикривала відмітини руками.

У мережі активно обговорюють стерті коліна Меган Маркл: фотофакт - фото 356390

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Джерело: newsypeople
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