Викапаний тато! Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали підрослого сина

Герцоги Сассекські Меган Маркл та принц Гаррі взяли свого 4-місячного сина Арчі в 10-денний тур Африкою. У рамках поїздки члени королівської родини відвідали будинок архієпископа Кейптауна. Саме на цю зустріч Меган та Гаррі взяли й маленького Арчі.

Як поділилась Меган Маркл, малюк переніс переліт добре, але йому таки знадобився певний час для акліматизації. Перші дні в Африці хлопчик перебував разом з нянею, і тільки тепер Арчі здійснив свій перший публічний вихід. Востаннє королівська сім'я показувала сина ще під час хрестин у липні 2019.

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За ці три місяці Арчі помітно виріс. Шанувальники подружжя зазначають, що хлопчик – викапаний батько. З цим і не посперечаєшся, адже у рудому волоссі простежуються гени принца Гаррі. Тим не менше, рисами обличчя малюк схожий і на маму.

Archie / gettyimages

Meghan and Archie / gettyimages

Meghan, prince Harry with son Archie / gettyimages

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