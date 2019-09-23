Меган Маркл і принц Гаррі станцювали під час візиту до Африки, але щось пішло не так

Герцоги Сассекські вирушили в королівський тур по Південній Африці. До Кейптауна вони прибули без малюка Арчі, залишивши його з нянею. У місті Ньянга, де Меган і Гаррі відвідали методистської церкви, їх зустріли з музикою і танцями.

До герцогів підбігли діти, а один хлопчик навіть вирішив навчити їх танців. На відео нижче видно, як принц Гаррі і Меган намагаються повторити рухи, тупаючи ногами в такт, але щось у них не дуже вдало це виходило.

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Також герцоги візьмуть участь в семінарі "Служби правосуддя", мета якого – забезпечити дітей і розповісти їм про їхні права. Також ця організація займається навчанням жінок і молодих дівчат в місцевій громаді: проводить заняття з самооборони і тренінги з прав і можливостей. Програму підтримує Фонд Співдружності Королеви, президентом якого є Гаррі, а віце-президентом – Меган.

Ось як герцогів Кембриджських зустрічали в Африці:

Arriving to music and dance at Cape Town’s Nyanga Township ahead of Harry and Meghan’s #SussexRoyalTour first engagement (and traditional welcome!) pic.twitter.com/UD34RkdU0S — Omid Scobie (@scobie) September 23, 2019

Heita! Harry and Meghan have arrived in the Nyanga township for a celebration of community This first engagement (where they’ll learn more about the work of @TheJusticeDesk) brings together two of the couple’s long-standing interests — youth leadership and women’s rights. pic.twitter.com/FRqJE71Axq — Omid Scobie (@scobie) September 23, 2019

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