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Меган Маркл і принц Гаррі станцювали під час візиту до Африки, але щось пішло не так

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Меган і Гаррі відвідали Південну Африку - фото 1
Меган і Гаррі відвідали Південну Африку / gettyimages

Герцоги Сассекські вирушили в королівський тур по Південній Африці. До Кейптауна вони прибули без малюка Арчі, залишивши його з нянею. У місті Ньянга, де Меган і Гаррі відвідали методистської церкви, їх зустріли з музикою і танцями.

До герцогів підбігли діти, а один хлопчик навіть вирішив навчити їх танців. На відео нижче видно, як принц Гаррі і Меган намагаються повторити рухи, тупаючи ногами в такт, але щось у них не дуже вдало це виходило.

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Також герцоги візьмуть участь в семінарі "Служби правосуддя", мета якого – забезпечити дітей і розповісти їм про їхні права. Також ця організація займається навчанням жінок і молодих дівчат в місцевій громаді: проводить заняття з самооборони і тренінги з прав і можливостей. Програму підтримує Фонд Співдружності Королеви, президентом якого є Гаррі, а віце-президентом – Меган.

Ось як герцогів Кембриджських зустрічали в Африці:

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Джерело: Buro247
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