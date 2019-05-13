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Меган Маркл і принц Гаррі поділилися новим фото сина

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Меган Маркл і принц Гаррі показали нове фото сина - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі показали нове фото сина / gettyimages

Минулого тижня Меган Маркл і принц Гаррі вперше стали батьками. У королівського подружжя народився синочок Арчі. Тепер же пара виклала у мережу нове миле фото свого маляти.

Щасливі батьки Меган і Гаррі відсвяткували перший день матері герцогині Сассекської.

І ще: Меган Маркл назвала сина на честь кота?

На честь цього вони поділилися в Instagram новим фото свого сина Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзора. Щоправда, на милій світлині видно лише ніжки, які підтримує мама Меган.

В описі під фото Меган і Гаррі побажали всього найкращого тим, хто вже став мамою, і хто лише планує.

"Моя мама була моєю першою країною; перше місце, де я жила", – процитували герцоги вірш американської поетеси Наіри Вахід.

Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі показали новонародженого сина: перші фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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