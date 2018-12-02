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Меган Маркл хоче порушити ще одну традицію королівської сім'ї

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Герцогиня розглядає варіант домашніх пологів у заміській резиденції - фото 1
Герцогиня розглядає варіант домашніх пологів у заміській резиденції / Stars Insider

Лондонці можуть втратити шанс побачити первістка королівської пари Меган Маркл і принца Гаррі в день народження малюка.

Меган Маркл і принц Гаррі планують, що пологи будуть проходити у Віндзорі.

І ще: Фото Меган Маркл, зроблені до знайомства з принцом Гаррі

Раніше передбачалося, що Маркл буде народжувати в столиці Великобританії, але у зв'язку з найближчим переїздом Сассекських з Кенсингтонського палацу все змінюється. Якщо вірити інсайдерам, герцогиня розглядає варіант домашніх пологів у заміській резиденції. Якщо вона все ж таки зважиться народжувати в новому маєтку, то вкотре порушить традиції сім'ї свого чоловіка – адже всі малюки з'являлися на світ в столичному госпіталі Святої Марії.

Лондонці пам'ятають, як представниці королівської династії вже за кілька годин після пологів виходили з новонародженими на вулицю. Тоді вони могли привітати спадкоємця, а фотографи робили перші знімки малюків. Мама Меган Маркл, швидше за все, підтримає дочку в рішенні народжувати вдома. Теща принца Гаррі, як відомо, переїде разом з ними і буде допомагати дочці і зятю.

Меган Маркл з мамою - фото 292791
Меган Маркл з мамою

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Джерело: mercurynews
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